ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

В жилом комплексе бизнес-класса в Днепре вспыхнул пожар: видео

В результате ЧП никто из людей не пострадал. О причинах пожара пока не сообщается.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар в Днепре

Пожар в Днепре / © скриншот с видео

Вечером в воскресенье, 5 октября, в одном из таунхаусов жилого комплекса Comfort City в центре Днепра вспыхнул пожар. Очевидцы сообщали о мощном огне и столбе дыма на месте ЧП.

Как пояснил руководитель пресс-службы управления ГСЧС Днепропетровщины, подполковник Сергей Ковтонюк в комментарии «24 каналу», в этом ЖК бизнес-класса загорелся деревянный гараж.

По его словам, вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Сергея Подолинского, что в Центральном районе города Днепр.

«Пожарные ликвидировали пожар, площадь которого составляла 50 квадратных метров», — сообщил представитель управления ГСЧС.

К ликвидации пожара были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.

В результате ЧП никто из людей не пострадал.

О причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, на Киевщине во время пожара в жилом доме в селе Процив погибла семья с двумя детьми в возрасте 6 и 7 лет

Дата публикации
Количество просмотров
91
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie