В жилом комплексе бизнес-класса в Днепре вспыхнул пожар: видео

Пожар в Днепре / © скриншот с видео

Реклама

Вечером в воскресенье, 5 октября, в одном из таунхаусов жилого комплекса Comfort City в центре Днепра вспыхнул пожар. Очевидцы сообщали о мощном огне и столбе дыма на месте ЧП.

Как пояснил руководитель пресс-службы управления ГСЧС Днепропетровщины, подполковник Сергей Ковтонюк в комментарии «24 каналу», в этом ЖК бизнес-класса загорелся деревянный гараж.

По его словам, вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Сергея Подолинского, что в Центральном районе города Днепр.

Реклама

«Пожарные ликвидировали пожар, площадь которого составляла 50 квадратных метров», — сообщил представитель управления ГСЧС.

К ликвидации пожара были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.

В результате ЧП никто из людей не пострадал.

О причинах пожара пока не сообщается.

Реклама

Напомним, на Киевщине во время пожара в жилом доме в селе Процив погибла семья с двумя детьми в возрасте 6 и 7 лет