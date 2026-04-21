В жилом комплексе Киева заметили мужчину с автоматом - чем все закончилось
В Киеве задержали мужчину, который ходил по жилому комплексу с автоматом — в квартире обнаружили арсенал оружия.
В Днепровском районе Киева правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который ходил по территории жилого комплекса с автоматическим оружием.
Подробности сообщила полиция города Киева.
Инцидент произошел накануне около 23:10 по улице Каховской. В полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине, находящемся на территории ЖК.
На место оперативно прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1 и патрульные. Они установили квартиру, куда вошел нарушитель, и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанным оказался местный житель, арендующий жилье в этом комплексе. По данным полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время обыска в квартире правоохранители изъяли карабин Colt M4, охотничье ружье Escort Magnum BTS12 и около 200 патронов. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Происхождение оружия и цель его хранения устанавливаются.
Теракт в Киеве — что известно
Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошло нападение с захватом заложников, в результате которого погибли семь человек, а еще 14 получили ранения. Злоумышленник, открывший хаотичный огонь по прохожим, был ликвидирован во время штурма.
После стрельбы на улице нападающий забаррикадировался в помещении супермаркета, захватив людей. Правоохранители пытались урегулировать ситуацию путем продолжавшихся 40 минут переговоров. Однако после того, как мужчина убил одного из заложников, спецназовцы начали штурм, в результате которого стрелок был убит.
Мотивы нападающего остаются неизвестными, поскольку он не выдвигал никаких требований. Из-за инцидента в МВД начали проверку. Министр внутренних дел Игорь Клименко приказал главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий силовиков во время теракта. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки.
Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, была отстранена от исполнения служебных обязанностей.