В жилом комплексе Киева заметили мужчину с автоматом - чем все закончилось

В Киеве задержан мужчина с оружием / © Полиция Киева

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который ходил по территории жилого комплекса с автоматическим оружием.

Подробности сообщила полиция города Киева.

Инцидент произошел накануне около 23:10 по улице Каховской. В полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине, находящемся на территории ЖК.

На место оперативно прибыли бойцы полка полиции особого назначения №1 и патрульные. Они установили квартиру, куда вошел нарушитель, и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Colt M4 / © Полиция Киева

Escort Magnum BTS12 / © Полиция Киева

Задержанным оказался местный житель, арендующий жилье в этом комплексе. По данным полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обыска в квартире правоохранители изъяли карабин Colt M4, охотничье ружье Escort Magnum BTS12 и около 200 патронов. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Патроны. / © Полиция Киева

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Происхождение оружия и цель его хранения устанавливаются.

Теракт в Киеве — что известно

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошло нападение с захватом заложников, в результате которого погибли семь человек, а еще 14 получили ранения. Злоумышленник, открывший хаотичный огонь по прохожим, был ликвидирован во время штурма.

После стрельбы на улице нападающий забаррикадировался в помещении супермаркета, захватив людей. Правоохранители пытались урегулировать ситуацию путем продолжавшихся 40 минут переговоров. Однако после того, как мужчина убил одного из заложников, спецназовцы начали штурм, в результате которого стрелок был убит.

Мотивы нападающего остаются неизвестными, поскольку он не выдвигал никаких требований. Из-за инцидента в МВД начали проверку. Министр внутренних дел Игорь Клименко приказал главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий силовиков во время теракта. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, была отстранена от исполнения служебных обязанностей.