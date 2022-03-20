В Житомир прибыла вторая партия систем спутникового интернета Starlink

Первая система Starlink прибыла в Житомир 11 марта.

В Житомир прибыла вторая партия систем спутникового интернета от Илона Маска Starlink.

Об этом в Фейсбуке сообщил Житомирский городской совет.

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Мэр Житомира поблагодарил за спутниковый интернет Илона Маска и напомнил о вкладе в развитие космонавтики и ракетостроения Сергея Королева, который был уроженцем Житомирской области.

"Уже во второй раз Житомир получает оборудование Starlink. Спасибо Минцифри и личное спасибо Илону Маску! Житомир в свое время уже помог в развитии космических технологий: имя нашего уроженца Сергея Павловича Королева говорит само за себя. А теперь Вы помогаете Житомиру", — говорится в сообщении.

Житомирский городской совет

Напомним, первая система Starlink прибыла в Житомир 11 марта. Кроме того, вчера, 19 марта, вторая партия систем спутниковой связи прибыла и на Полтавщину.

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