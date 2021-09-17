В Житомире автомобиль сбил мужчину и ребенка, которые переходили дорогу

В Житомире автомобиль сбил мужчину и ребенка, которые переходили дорогу

Пешеходы переходили дорогу в непозволительной месте.

В Житомире произошло ДТП с участием пешеходов. Мужчина и ребенок переходили дорогу и попали под колеса авто.

Об этом сообщает Житомир Онлайн.

ДТП произошло на улице Покровской в Житомире вчера, 16 сентября. Легковушка Lanos сбила мужчину с ребенком.

Очевидцы рассказывают, что они переходили дорогу в неустановленном месте, из-за чего попали под колеса автомобиля.

Основной удар пришелся на мужчину, ему понадобилась помощь медиков. Ребенок сильно не пострадал.

Напомним, что пенсионерка попала под трамвай недалеко от перекрестка улиц Балковская и Краснослободская в Одессе. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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