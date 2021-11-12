В Житомире "Большая стройка" Зеленского создает новое детское инфекционное отделение

Ранее у областной детской больницы не было собственного инфекционного отделения.

На базе областного противотуберкулезного диспансера по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Житомире начались работы по созданию нового инфекционного отделения.

Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

До последнего времени у областной детской больницы не было собственного инфекционного отделения. Пациентов вынужденно размещали на площадях районной больницы.

Новое отделение сможет принять 40 пациентов, что особенно актуально во время пандемии коронавируса и возросшего количества заболеваний среди детей.

Инфекционное отделение будет также снабжено новым оборудованием, лечебной и диагностической аппаратурой. В нем будут созданы безопасные условия для лечения инфекционных больных.

"Мы поставили для себя сложную задачу – справиться с работой как можно быстрее, ведь мы понимаем, что кроме "ковида", маленькие жители области сталкиваются и с другими болезнями, которые несут опасность для них", - подчеркнул руководитель ОГА.

Учитывая специализацию медицинского учреждения, в нем будет также оборудована специальная площадка для дезинфекции транспортных средств и создан кислородный пункт.

Общая стоимость проекта оценивается в 48 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году во всех регионах Украины по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" начнется масштабная реконструкция областных взрослых и детских больниц. Всего должно быть обновлено 48 больниц.

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