В Житомире детей в садике учат кататься на лыжах, которым около 30 лет

В Житомире детей в садике учат кататься на лыжах, которым около 30 лет

Такие спортивные занятия в детском саду проводите ежедневно.

В Житомире воспитанников средних и старших групп детского сада учат кататься на лыжах.

Об этом сообщает "Суспільне".

"Зимой в Житомире в детском саду №53 детей из средних и старших групп учат кататься на лыжах. Такие тренировки физически развивают и положительно влияют на детей", — отмечают в детском саду.

Чтобы детям было интереснее воспринимать спортивные занятия, уроки физкультуры стараются проводить на свежем воздухе.

По словам инструктора по физкультуре Сергея Макарука, на занятиях его воспитанники учатся ориентироваться на местности, держать равновесие и осанку.

"Главное, чтобы они были уверены во мне, в себе. Когда я им объясняю, стараюсь быть с ними на их уровне. Я хочу их поддержать, научить, и они мне доверяют", – отмечает Сергей Макарчук.

Инструктор говорит, что лыжи в садике сохранились еще с 90-х годов прошлого века, однако он пытается держать их в должном состоянии.

Сообщается, что такие спортивные занятия в детском саду проводите ежедневно. На дворе дошкольники занимаются тогда, когда хорошая погода.

Когда дети научатся уверенно стоять и ходить на лыжах, занятия планируют проводить с использованием лыжных палок.

Напомним, в Винницкой области в детском саду "Журавлик" родителей просят принести по пять рулонов туалетной бумаги на ребенка.

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