В Житомире двое детей сбежали из детского сада: чем все завершилось

В Житомире воспитатели потеряли двоих детей во время прогулки

В Житомире во время дневной прогулки из детсада исчезли две девочки в возрасте 5 и 6 лет.

Чем завершилась история и как удалось избежать трагедии, рассказали в полиции Житомирской области комментарии ТСН.ua.

Инцидент произошел 18 марта. В полицию поступило сообщение от заведующей детсадом об исчезновении двух детей, девочек 5 и 6 лет. По ее словам, воспитательница выявила отсутствие детей во время прогулки. Выяснено, что сначала персонал пытался разыскать девочек самостоятельно, когда поиски не принесли результата, сообщили полицейских.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1. К поискам девочек, кроме персонала и родителей, подключились все патрули, работавшие в городе, ювенальные полицейские и оперативники уголовного розыска. К счастью, в течение часа местонахождение детей было установлено. Отец одной из девушек увидел их в микрорайоне Корбутовка, когда они шли в направлении выезда из города. Девочки объяснили, что решили посетить гости одной из них», — рассказали в полиции.

Для предотвращения подобных случаев в будущем полицейские провели превентивные беседы с персоналом и родителями. О случае проинформирован городской департамент образования для принятия соответствующих мер дисциплинарного характера.

Директор и воспитательницу наказали

После этого инцидента воспитательнице и директору садика объявили выговор. Об этом рассказал директор департамента образования Житомирского городского совета Валентин Арендарчук, передает «Суспильне Житомир».

«Департамент образования провел служебное расследование, по результатам которого установили халатность и ослабление контроля со стороны администрации заведения. В этой связи к дисциплинарной ответственности привлекли как руководителя детсада, так и воспитательницу старшей группы, которую посещали дети. Также во всех учебных заведениях провели дополнительную работу по результатам этого случая», — подчеркнул он.

