В Житомире горе-мать ночью потеряла ребенка в развлекательном заведении: как ее наказали

В Житомире горе-мать ночью потеряла ребенка в развлекательном заведении: как ее наказали

Суд оштрафовал женщину.

В Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За упущение женщину оштрафовали на 850 гривен.

Постановление об указанном административном правонарушении Житомирский районный суд вынес 27 октября 2021 года. В Едином реестре судебных решений постановление обнародовали накануне.

Инцидент произошел 19 сентября этого года. Женщина, находясь в 1:30 в развлекательном комплексе, потеряла своего малолетнего сына (2009 года рождения). Ребенка разыскали во дворе дома по другому адресу.

На судебное заседание женщина не явилась. С горе-матери взыскали судебный сбор в сумме 850 гривен.

Напомним, что в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и ушла на свидание.

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