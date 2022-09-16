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В Житомире горела маршрутка: в горсовете обещают ужесточить проверки транспорта

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В Житомире горела маршрутка: в горсовете обещают ужесточить проверки транспорта

Фото: https://ua.depositphotos.com/

В Житомире во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.

Инцидент произошел с маршруткой №5 на улице Героев Пожарных. Спасателям удалось ликвидировать возгорание через несколько минут.

Об этом сообщает издание Житомир.info со ссылкой на ГСЧС.

"По предварительной информации известно, что произошло возгорание топливного бака", – рассказали спасатели.

Заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук отметил, что никто из пассажиров не пострадал. Причины возникновения возгорания пока неизвестны.

"Это небрежность работников автотранспортного предприятия, или, может, это какая-то техническая неисправность, то какой-то форс-мажор — непонятно", — сказал он.

По словам чиновника, в городе начнут более внимательно проверять пассажирский автотранспорт.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области во время движения загорелся пассажирский автобус. Спасателям удалось ликвидировать пожар в транспортном средстве.

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