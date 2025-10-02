В Житомире горело общежитие мединститута: есть пострадавшие (фото)

Пожар в общежитии Житомирского мединститута / © Виталий Бунечко / Facebook

Сегодня в 20:32 в Житомире возник пожар в одной из комнат пятиэтажного общежития Житомирского медицинского института. В результате пожара четверо студентов вдохновлялись продуктами горения. Они вовремя получили первую медицинскую помощь прямо на месте.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Для около 400 жителей общежития (студентов и внутри перемещенных лиц) организуют расселение в другие помещения при необходимости.

Отмечается, что для эвакуации студентов была задействована пожарная техника, переданная спасателям год назад. Выражается благодарность работникам ГСЧС за оперативность, профессионализм и готовность прийти на помощь.

Напомним, в Киеве 1 октября произошел пожар в здании. Возгорание зафиксировали в Голосеевском районе столицы. В ГСЧС сообщили, что вспыхнуло отселенное здание, площадь возгорания — около 40 квадратных метров. Предварительно, без пострадавших.

Также в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания санатория, который не функционирует. Пожар был ликвидирован в 02:13 на площади 600 м². Выявлен травмированный мужчина 1977 года рождения.