В Житомире грузовик полностью провалился под асфальт: фото и видео

Место происшествия огородили предупредительной лентой.

В Житомире в субботу, 19 июня, грузовик полностью провалился под асфальт.

Об этом сообщает "Суспильное".

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Инцидент произошел утром на площади Соборной. Внезапно грузовик полностью провалился под землю. Место происшествия коммунальщики огородили предупредительной лентой. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

Причины происшествия устанавливаются.

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