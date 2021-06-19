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В Житомире грузовик полностью провалился под асфальт: фото и видео

В Житомире грузовик полностью провалился под асфальт: фото и видео

Суспільне

Место происшествия огородили предупредительной лентой.

В Житомире в субботу, 19 июня, грузовик полностью провалился под асфальт.

Об этом сообщает "Суспильное".

Инцидент произошел утром на площади Соборной. Внезапно грузовик полностью провалился под землю. Место происшествия коммунальщики огородили предупредительной лентой. По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области колесо, которое отлетело от лесовоза, посреди города убило пешехода.

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