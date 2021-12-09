В Житомире ледяной дождь превратил улицы в каток: десятки человек оказались в травмпунктах

В Житомире ледяной дождь превратил улицы в каток: десятки человек оказались в травмпунктах

На трассе Киев-Чоп от Житомира до Ровно ввели ограничение грузового транспорта.

В Житомире ледяной ливень превратил улицы города в сплошной каток.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 декабря.

Дождь начался с вечера. Из-за низкой температуры вода на асфальте сразу замерзала и тротуары покрывались льдом. В травмпункты обратились более трех десятков горожан. У людей переломы и ушибы.

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Из-за ледяного дождя на трассе Киев-Чоп от Житомира до Ровно ввели ограничение грузового транспорта. Расчищать и посыпать дороги государственного значения вывели более 800 единиц специальной техники.

Больше всего накануне засыпало Буковину. Там местами выпало до 30-ти сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, погода со снегом и вьюгами на западе, а также дождями в центре и на севере продержится еще и сегодня. Водителей предупреждают об гололедице, тумане и плохой видимости.

Уже к концу недели по всей территории Украины ожидается потепление: до +7 градусов. "Осадков будет достаточно в эти дни. Циклоническая деятельность сейчас активна над европой. К нам будут еще поступать на следующей неделе циклоны. Ожидаем на влажные дни, на облачную погоду, но температуры все же будут выше нуля", — рассказала синоптикиня Александра Хала.

Как сообщалось, накануне Житомирскую область засыпало снегом : ночью через несколько часов местами выпало до 10 сантиметров. Расчищать дороги от снега вышло около сотни единиц снегоуборочной техники. Трассы обрабатывают противогололедными средствами.

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