ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

В Житомире медсестры били и мучили несовершеннолетнюю пациентку: фото

Физическое насилие применяли к девушке, которая находилась в психиатрическом отделении больницы и была ограничена в движениях медицинскими оеменями.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Медсестра

Медсестра. Иллюстративное изображение / © Pexels

Двух медсестер психиатрического отделения детской больницы в Житомире обвинили в том, что они били и мучили несовершеннолетнюю пациентку.

Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Установлено, что 17-летнюю девушку госпитализировали в психиатрическое отделение КП «Детская больница имени В. И. Башека» в конце декабря 2025 года.

Во время пребывания в этом медицинском учреждении другой несовершеннолетний пациент стал свидетелем применения к девушке физического насилия. Об этом он сообщил Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Как выяснилось в ходе расследования, две медицинские сестры, воспользовавшись тем, что девушка была ограничена в движении медицинскими ремнями, наносили ей удары ладонями и кулаками.

Обеим работницам медицинского учреждения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 126 УК Украины (побои и истязания).

/ © Прокуратура Житомирской области

© Прокуратура Житомирской области

/ © Прокуратура Житомирской области

© Прокуратура Житомирской области

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в частной клинике Киева после операции по удалению камней в почках умер 66-летний мужчина. Его родственники утверждают, что трагедия произошла из-за халатности медиков и ненадлежащего ухода в послеоперационный период.

Дата публикации
Количество просмотров
179
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie