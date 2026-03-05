В Житомире медсестры били и мучили несовершеннолетнюю пациентку: фото

Медсестра. Иллюстративное изображение / © Pexels

Реклама

Двух медсестер психиатрического отделения детской больницы в Житомире обвинили в том, что они били и мучили несовершеннолетнюю пациентку.

Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Установлено, что 17-летнюю девушку госпитализировали в психиатрическое отделение КП «Детская больница имени В. И. Башека» в конце декабря 2025 года.

Реклама

Во время пребывания в этом медицинском учреждении другой несовершеннолетний пациент стал свидетелем применения к девушке физического насилия. Об этом он сообщил Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Как выяснилось в ходе расследования, две медицинские сестры, воспользовавшись тем, что девушка была ограничена в движении медицинскими ремнями, наносили ей удары ладонями и кулаками.

Обеим работницам медицинского учреждения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 126 УК Украины (побои и истязания).

© Прокуратура Житомирской области

© Прокуратура Житомирской области

Продолжается досудебное расследование.

Реклама

Напомним, в частной клинике Киева после операции по удалению камней в почках умер 66-летний мужчина. Его родственники утверждают, что трагедия произошла из-за халатности медиков и ненадлежащего ухода в послеоперационный период.