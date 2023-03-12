В Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии извинился (видео)

В одной из военных частей Житомира произошел скандал. Младший лейтенант избил срочника, а затем записал видеообращение с извинениями.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Как можно понять из видео, по словам младшего лейтенанта, драка якобы случилась из-за употребления срочниками алкоголя.

"Я – младший лейтенант буду с вами честным. Я был неправ и готов понести наказание, на которое я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был – на учебе или в районе выполнения боевых действий. Это недопустимо и это нужно строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, но это не изменит моего отношения к алкоголю в армии", — заявил военный.

Пока официальной реакции от военного руководства части нет.

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