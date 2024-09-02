В Житомире мусоровоз насмерть переехал женщину прямо во дворе многоэтажки

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В Житомире под колесами грузовика погибла пожилая женщина. Авария произошла на улице Витрука.

Об этом сообщили в полиции области.

"Предварительно, водитель мусоровоза Daf, 29-летний житель Романовской громады, двигаясь задним ходом по подъездной дороге, допустил наезд на женщину. От травм, полученных в результате ДТП, 92-летняя местная жительница погибла на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи Житомирского районного управления полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Киевской области 19-летняя девушка попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте.

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