В Житомире мусоровоз насмерть спрессовал мужчину, который спал в баке для отходов

В Житомире в районе Полевой обнаружили в мусорном баке мужчину без признаков жизни. Полиция установила личность человека и изучает обстоятельства его смерти.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"Предварительно, это произошло после погрузки мусора из контейнера в спецавтомобиль. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления. Медики, также прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 46-летний гражданин", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно свидетельским показаниям, пострадавший злоупотреблял алкогольными напитками и незадолго до происшествия его видели, как он спал в контейнере, прикиданном мусором. А при выгрузке отходов в кузов мусороуборочного автомобиля мужчина попал под специальный пресс.

"Согласно выводам экспертов, причиной его смерти стали тупые травмы тела со сдавлением внутренних органов", — добавили в полиции.

Следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства. Предварительная квалификация деяния – ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области во время столкновения мотоциклов трагически погибла 16-летняя девушка.

Читайте новости: