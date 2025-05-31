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В Житомире мужчина бросил гранату в толпу: есть раненые (фото)
Взрыв произошел рядом с супермаркетом на проспекте Мира.
В Житомиремужчина бросил гранату в толпу возле супермаркета, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.
По информации полиции, взрыв произошел 30 мая около 23:30 вблизи супермаркета на проспекте Мира. В результате инцидента травмированы шесть человек — все местные жители в возрасте от 22 до 42 лет. Пострадавшие были госпитализированы с телесными повреждениями.
По предварительной информации правоохранителей, неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в группу людей, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители квалифицируют инцидент как покушение на убийство.
На место сразу прибыли руководство Главного управления Нацполиции области, следственно-оперативные группы Житомирского райуправления полиции №1, оперативники уголовного розыска, криминалисты, взрывотехники, сотрудники Управления стратегических расследований и сотрудники УСБУ в области.
Следователи ГУНП в Житомирской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины — покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.
Напомним, ранее мы писали о том, что работника морга на Житомирщине, который похитил кольцо с тела погибшего военнослужащего, приговорили к 5 годам заключения.