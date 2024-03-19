В Житомире мужчина ходил возле окон общежития и показывал свой половой орган: он поплатился

В Житомире на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, показывавшего в окна общежития свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Королевского районного суда г. Житомира.

По данным суда, 27 февраля 2024 года мужчина перед помещением общежития снял одежду и обнажил свои половые органы. После этого он двинулся в сторону окон общежития и показывал местным свои половые органы. Кроме того, он заглядывал в чужие окна.

Это заметила одна из жительниц помещения и сняла все на видео и вероятно вызвала полицию, поскольку личность подозреваемого удалось установить.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 296 УК Украины "как грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом".

Дело суд рассмотрел в упрощенном порядке, мужчина вину признал и раскаялся. Подсудимого признали виновным и оштрафовали на 17 тыс. грн.

Напомним, ранее в Житомире на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который на детской площадке показывал свой половой орган.

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