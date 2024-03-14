В Житомире мужчина из-за "интимного" хулиганства на детской площадке заплатит 17 тыс. грн: что он сделал

На суде пенсионер из Житомира вину признал.
В Житомире на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который на детской площадке показывал свой половой орган.
Об этом говорится в приговоре Королевского районного суда г. Житомира.
По данным суда, 16 февраля 2024 в 14:18 человек на детской площадке в Житомире обнажил свой половой орган и ходил так. Это заметили прохожие, одна из которых сняла все на видео.
Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК Украины "как грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом".
В ходе досудебного следствия пенсионер вину признал и раскаялся.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и оштрафовал на 17 тыс. грн.
Напомним, в Полтавской области мать троих детей занималась сексом с несовершеннолетним.
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