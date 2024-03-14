В Житомире мужчина из-за "интимного" хулиганства на детской площадке заплатит 17 тыс. грн: что он сделал

На суде пенсионер из Житомира вину признал.

В Житомире на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который на детской площадке показывал свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Королевского районного суда г. Житомира.

По данным суда, 16 февраля 2024 в 14:18 человек на детской площадке в Житомире обнажил свой половой орган и ходил так. Это заметили прохожие, одна из которых сняла все на видео.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 296 УК Украины "как грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом".

В ходе досудебного следствия пенсионер вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и оштрафовал на 17 тыс. грн.

Приговор суда

Напомним, в Полтавской области мать троих детей занималась сексом с несовершеннолетним.

Читайте также: