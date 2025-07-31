В Житомире мужчина напал на 17-летнюю девушку и укусил ее за лицо

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В Житомире 25-летний мужчина напал на 17-летнюю девушку и укусил ее за лицо.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

Инцидент произошел 30 июля около 22:00 на улице Витрука. На место прибыли полицейские следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №2.

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По предварительным данным, мужчина сначала толкнул девушку, а затем укусил ее за лицо. Нападавшего задержали прохожие до прибытия полиции.

Пострадавшей вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали в хирургическое отделение областной детской больницы.

Правоохранители установили, что нападающий – 25-летний местный житель. По имеющейся информации, у него ментальные расстройства. Его госпитализировали в психбольницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В рамках расследования назначены экспертизы и продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

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Ранее ТСН.ua сообщал, что в среду, 30 июля, в одном из супермаркетов на улице Мазепы в Ивано-Франковске мужчина умышленно нанес себе телесное повреждение, вероятно, пытаясь совершить самоубийство.