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В Житомире мужчина получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации: чем это закончилось

В Житомире мужчина получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации: чем это закончилось

Мобилизация по-новому в Украине 2024. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Мужчину трижды объявляли в розыск.

В Житомире к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в июле 2022 года получил повестку и к апрелю 2024 года избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.

По данным суда, в июле 2022 года мужчину сочли годным к мобилизации. Тогда же ему вручили повестку для отправки в воинскую часть, однако до мая 2024 года он скрывался от мобилизации.

Также в материалах суда говорится, что подсудимого трижды объявляли в розыск, однако он и дальше продолжал избегать призыва.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / ©
Приговор суда

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