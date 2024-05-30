В Житомире мужчина получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации: чем это закончилось

В Житомире к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в июле 2022 года получил повестку и к апрелю 2024 года избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.

По данным суда, в июле 2022 года мужчину сочли годным к мобилизации. Тогда же ему вручили повестку для отправки в воинскую часть, однако до мая 2024 года он скрывался от мобилизации.

Также в материалах суда говорится, что подсудимого трижды объявляли в розыск, однако он и дальше продолжал избегать призыва.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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