В Житомире мужчина получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации: чем это закончилось

Мужчину трижды объявляли в розыск.
В Житомире к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в июле 2022 года получил повестку и к апрелю 2024 года избегал мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.
По данным суда, в июле 2022 года мужчину сочли годным к мобилизации. Тогда же ему вручили повестку для отправки в воинскую часть, однако до мая 2024 года он скрывался от мобилизации.
Также в материалах суда говорится, что подсудимого трижды объявляли в розыск, однако он и дальше продолжал избегать призыва.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, кто из учителей имеет право на отсрочку и возможно ли сохранить рабочее место и зарплату.
Читайте также:
- Мужчину с работы отвезли в ТЦК и дали повестку, но он резко отказался от мобилизации: как это закончилось
- Кто и как может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам: детали
- Направления на ВЛК, повестки по почте и работе: чего ожидать мужчинам после обновления данных