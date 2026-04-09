В Житомире мужчина придумал, как заправить авто на 60 литров дизеля и не платить

В Житомире на 34 тысячи гривен оштрафовали мужчину, который заправился на 60 литров дизеля и сбежал с заправки.

Об этом говорится в приговоре Королевского районного суда г. Житомира.

Мужчина заправил автомобиль и не заплатил

Происшествие произошло 27 февраля 2026 года на заправке «WOG» в Житомире. Около полудня на АЗС заехал автомобиль Hyundai Tucson. Его владелец, который работает автомехаником на одном из СТО, заказал полный бак — 60 литров дизельного топлива на сумму 3959 гривен.

Когда бак был полон, мужчина прибегнул к хитрости. Он достал телефон и начал имитировать разговор, делая вид, что вот-вот пойдет в кассу рассчитываться. Однако, как только работники отвлеклись, «клиент» быстро прыгнул за руль и нажал на газ.

Полиция быстро установила личность беглеца. Поскольку мужчина ранее не имел проблем с законом, а сумма ущерба позволяла квалифицировать дело как уголовный проступок, рассмотрение происходило по упрощенной процедуре.

Сам автомеханик свою вину признал полностью. Он пояснил, что умысел возник внезапно, а на такой шаг его толкнули «корыстные мотивы». В письменных заявлениях для суда мужчина отметил, что искренне раскаивается.

Приговор суда

Судья учел, что подсудимый имеет постоянную работу, ранее не судим и не состоит на учете у психиатра или нарколога. Искреннее раскаяние помогло избежать ограничения свободы, однако финансовое наказание оказалось суровым.

Решение суда: