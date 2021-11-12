В Житомире мужчина сорвал флаг на военном кладбище и собирал цветы: как его наказали (видео)

В Житомире мужчина сорвал флаг на военном кладбище и собирал цветы: как его наказали (видео)

На суд обвиняемый не явился.

В Житомире летом мужчина сорвал флаг и собирал цветы на Смолянском военном кладбище. Королевский районный суд города постановил оштрафовать хулигана на 85 гривен.

Постановление суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В постановлении говорится, что 5 августа, около 16:00, и 6 августа, около 15:00 мужчина находился на Смолянском военном кладбище, собирал цветы, возложенные на могилы погибших военных, а также сорвал флаг с могилы воина. Выехавшие на место происшествия полицейские офицеры задержали на кладбище мужчину. Правоохранители оформили административные материалы.

Суд постановил оштрафовать правонарушителя на 85 гривен и взыскать с него судебный сбор в размере 454 гривен.

Напомним, в Виннице 35-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения вылез на здание ТРЦ и снял флаг Украины.

А в Каменском Днепропетровской области 15-летняя девушка вместе со своими друзьями в парке подожгла флаг. Все это подростки снимали на видео. А сама виновница инцидента в момент происшествия говорила, что "это не ее флаг".

Ролик со временем попал в социальные сети, где моментально возмутил общество. Да возмутил настолько, что событием заинтересовались правоохранители, открывшие уголовное производство по факту надругательства над государственными символами.

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