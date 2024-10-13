В Житомире мужчина станцевал перед сотрудниками ТЦК, которые проверяли документы (видео)

Во время танца мужчина получил какой-то документ.
В Житомире мужчина начал танцевать перед работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), которые проверяли документы у других.
Видео, снятое в ТРЦ "Глобал", обнародовали местные паблики.
Во время танца мужчина достал какой-то документ. Вероятно, справку об отсрочке от призыва.
Сегодня местные паблики также сообщали, что работники ТЦК устроили облаву в этом ТРЦ. По словам местных жителей, там перекрыли все входы и выезды с парковки.
Напомним, по всей Украине сотрудники ТЦК вместе с Национальной полицией устроили массовые облавы.
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