В Житомире мужчина станцевал перед сотрудниками ТЦК, которые проверяли документы (видео)

В Житомире мужчина начал танцевать перед работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), которые проверяли документы у других.

Видео, снятое в ТРЦ "Глобал", обнародовали местные паблики.

Во время танца мужчина достал какой-то документ. Вероятно, справку об отсрочке от призыва.

Сегодня местные паблики также сообщали, что работники ТЦК устроили облаву в этом ТРЦ. По словам местных жителей, там перекрыли все входы и выезды с парковки.

Сотрудники ТЦК устроили облаву в Житомире/Фото: "Труха"

В Житомире мужчина станцевал перед работниками ТЦК

Напомним, по всей Украине сотрудники ТЦК вместе с Национальной полицией устроили массовые облавы.

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