В Житомире мужчина убил знакомую в день ее рождения

В Житомире 68-летний мужчина совершил убийство. Теперь ему грозит срок.

Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

По данным следствия, он пришел к знакомой, с которой многие годы дружили семьями, чтобы поздравить ее с днем рождения. Мужчина присоединился к праздничному столу, за которым уже находились гости.

"Поздно вечером гости разошлись, одна подруга осталась помочь хозяйке навести порядок. Тогда у обвиняемого, после значительного количества выпитого алкоголя, вдруг испортилось настроение и возникла беспричинная агрессия. Сначала мужчина набросился на 61-летнюю подругу именинницы, нанес ей удары ножом в лицо, шею и предплечья. А когда на крики потерпевшей прибежала именинница, мужчина и ей нанес смертельные ножевые ранения. После жестоких ранений выжила только подруга", — говорится в сообщении.

На суде обвиняемый раскаялся в содеянном и пытался объяснить, что во всем виноват алкоголь.

На период расследования и в ходе рассмотрения дела в суде к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе посреди улицы подросток зарезал 20-летнюю девушку.

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