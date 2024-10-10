В Житомире мужчина устроил секс-танцы в аптеке: все закончилось неожиданно

Мужчина вину признал и раскаялся.
В Житомире на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который в помещении аптеки снял штаны и показывал женщинам свой половой орган.
Об этом говорится в приговоре Королевского районного суда г. Житомира.
По данным суда, 22 сентября 2022 года мужчина пришел в помещение аптеки. Там он "достал из штанов половой орган, после чего начал им трясти и демонстрировать его работницам аптеки". Одна из женщин все снимала на камеру и вызвала полицию.
На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Напомним, во Львове пара возле аптеки занялась сексом.
Читайте также:
- Во Львове пара занялась сексом под балконом: все закончилось неожиданно
- 37-летняя учительница вместо репетиторства занималась сексом с ребенком: его наказали
- На Волыни мужчина послал своим друзьям секс-видео: все закончилось неожиданно