В Житомире мужчина устроил секс-танцы в аптеке: все закончилось неожиданно

В Житомире на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который в помещении аптеки снял штаны и показывал женщинам свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Королевского районного суда г. Житомира.

По данным суда, 22 сентября 2022 года мужчина пришел в помещение аптеки. Там он "достал из штанов половой орган, после чего начал им трясти и демонстрировать его работницам аптеки". Одна из женщин все снимала на камеру и вызвала полицию.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Приговор суда

Напомним, во Львове пара возле аптеки занялась сексом.

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