В Житомире мужчина выбросил из окна собаку, животное погибло: что ему грозит

Полиция возбудила уголовное дело.

В Житомире жители квартиры в многоэтажке из окна балкона выбросили собаку.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

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Отмечается, что инцидент произошел вечером 2 июня в одном из микрорайонов города. По словам очевидцев, животное выбросили из окна балкона на третьем этаже. Прохожие подобрали пса и передали его ветеринарам. Впрочем, спасти его не удалось: животное погибло.

Правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего мужчину, который живет в том доме. Сейчас полиция выясняет все детали инцидента. Открыто уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Об инциденте писали также пользователи Сети. В частности, сообщают о том, что владелец животного был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, в Киеве на улице Оноре де Бальзака 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина. Он в содеянном сознался.

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