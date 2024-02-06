В Житомире мужчина выставил на прилавок свой половой орган: чем все закончилось

В Житомире до 2 лет и 3 месяцев наказали мужчину, показывавшего продавцам свой половой орган, разгромил магазин и отдел полиции.

Об этом говорится в приговоре Королевского районного суда г. Житомира.

По данным суда, инцидент произошел в Житомире 20 июля 2023 года в местном магазине. Там мужчина рассчитался за товар, а затем положил на прилавок свой половой орган, показав его продавцам.

После этого подозреваемый начал громить магазин и ударил продавщицу, когда она пыталась его успокоить. Впоследствии полиция его задержала, однако он продолжил дебош в отделении. Он повредил камеру и телевизор.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что в тот день был нетрезвым, с продавщицами в магазине он дружил. Однако из-за недоразумения совершил дебош. Также он оказывал сопротивление, поскольку его приехало задержать большое количество нацгвардейцев.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.296, ч.3 ст.296, ч.1 ст.345 УК Украины и приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Киеве судили организаторов вечеринок с групповым сексом. Один из них – местный таксист – получил испытательный срок.

Читайте также: