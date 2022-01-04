В Житомире мужчина забил до смерти сожительницу, сообщил об этом в полицию и сбежал

В Житомире мужчина забил до смерти сожительницу, сообщил об этом в полицию и сбежал

Мужчину разыскали и ему грозит срок от 7 лет.

Полиция расследует детали убийства 38-летней жительницы с. Паволочь в предновогодний вечер. О преступлении им сообщил сожитель убитой, но его полиция по прибытии на место не застала.

Об этом сообщают на сайте ГУНП в Житомирской области.

"31 декабря вечером в полицию поступило телефонное сообщение от 46-летнего мужчины. Он рассказал, что только что умерла его сожительница. Во время работы непосредственно в с. Паволочи работники следственно-оперативной группы Попельнянского отделения полиции обнаружили женщину на кровати в одной из комнат дома, где она проживала. Все обстоятельства были соответственно зафиксированы, а также назначена судебно медицинская экспертиза", — отмечают в полиции.

Полиция заподозрила в нанесении женщине смертельных ран ее сожителя, но после телефонного звонка в полицию его в доме уже не было.

"По заключению экспертов, причиной смерти 38-летней женщины стали острая кровопотеря и полученные в результате избиения травмы. Во время проведения первоочередных мероприятий полицейские собрали показания причастности сожителя к нанесению телесных повреждений погибший", — добавляют в полиции.

Поэтому мужчину заподозрили в преступлении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса Украины. "Полицейские разыскали 46-летнего мужчину, сбежавшего сразу после телефонного звонка на линию "102". В настоящее время продолжаются другие следственно-розыскные действия. За умышленное смертельное травмирование человека Уголовным кодексом определено наказание в виде заключения на срок от 7 до 10 лет", – говорится в сообщении полиции.

Читайте также:

В Киеве во время движения загорелся полицейский автомобиль (видео)

Многочисленные ушибы и резаные раны: во Львовской области 22-летний сын жестоко убил отца

Во Львовской области мужчина сгорел заживо в собственном доме