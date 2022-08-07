В Житомире мужчина зарезал собственную жену посреди улицы (видео)

Житомиряне стали невольными свидетелями дерзкого события: муж ударил свою жену ножом во время спора.

Очевидцы трагедии немедленно известили правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

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Полицейские задержали неадекватного мужчину с ножом в руках и в грязной одежде. Внешне он имел признаки опьянения, вел себя агрессивно и пытался убежать.

Пока на мужчину одевали наручники, другие пытались спасти раненую женщину. В то же время на место происшествия была вызвана "скорая" и следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции.

К сожалению, медики не смогли помочь раненой и констатировали ее смерть. Причину установят специалисты судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли ряд доказательств, а также собрали первоочередные свидетельства об обстоятельствах.

Предварительно известно, что уличная ссора возникла между супругами на бытовой почве. Во время конфликта 50-летний житомирянин нанес 48-летней жене телесные повреждения. Кроме того, злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

За убийство задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Черкассах во время застолья мужчина нанес товарищу около 30 ножевых ранений. Последний скончался в больнице.

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