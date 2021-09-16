В Житомире на предприятии произошел взрыв и пожар: пострадали трое работников

В Житомире на предприятии произошел взрыв и пожар: пострадали трое работников

Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

В Житомир на одном из предприятий произошел пожар. В результате с ожогами госпитализировали троих работников.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня, 16 сентября, на открытой территории одного из предприятий Житомира произошел взрыв 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом. Из-за этого занялись сушильные камеры для древесины.

В результате пожара ожоги различной степени тяжести получили три человека. Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Житомира.

Огнем уничтожено две металлические бочки, древесину и повреждены две сушильные камеры.

Предварительная причина пожара — нарушение технологического регламента. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, что в польском городе Быдгощ пожарный закрыл в своем авто двух мальчиков из Украины 8 и 10 лет и побил их.

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