В Житомире в школах прошли ежегодные выставки "Дары осени". На одной из них представили работу по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщают в Сети.

"Митинг овощей в Белоруссии" — детский подлог из природных материалов на выставку "Дары осени". Какие времена, такие и поделки!", — говорится в сообщении.

В корзине картофель указывает "откуда на Беларусь готовился нападение", а огурец призывает "Астанавитесь".

Напомним, что российский пропагандист Антон Красовский заявил, что нужно топить в Тисине украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.

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