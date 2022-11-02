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В Житомире на выставку "Дары осени" дети принесли поделку "Митинг овощей в Беларуси" (фото)

Дата публикации
Просмотры
1047
Время на прочтение
1 мин
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В Житомире на выставку "Дары осени" дети принесли поделку "Митинг овощей в Беларуси" (фото)

В Житомирской области политизированные украинские дети сделали оригинальный поделок.

В Житомире в школах прошли ежегодные выставки "Дары осени". На одной из них представили работу по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщают в Сети.

"Митинг овощей в Белоруссии" — детский подлог из природных материалов на выставку "Дары осени". Какие времена, такие и поделки!", — говорится в сообщении.

В корзине картофель указывает "откуда на Беларусь готовился нападение", а огурец призывает "Астанавитесь".

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Напомним, что российский пропагандист Антон Красовский заявил, что нужно топить в Тисине украинских детей, которые в 80-е годы были против оккупации Украины.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1047
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