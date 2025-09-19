В Житомире насмерть сбили прокурора: что известно

ДТП / © Национальная полиция Житомирской области

Вечером 18 сентября в Житомире на улице Чудновской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб прокурор.

Об этом 19 сентября сообщила полиция Житомирской области.

По официальным данным, 23-летний житель Житомира, управляя автомобилем Volkswagen CC, совершил наезд на 51-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы, однако ночью он скончался.

В Житомирской областной прокуратуре уточнили, что погибший — Руслан Черноус, прокурор Чудновской окружной прокуратуры.

Черноус работал в органах прокуратуры с 2019 года: сначала в Новоград-Волынской местной, а затем — в Чудновской окружной прокуратуре. Коллеги вспоминают его как профессионального и человечного специалиста, преданного своему делу.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Водителя задержали в установленном законом порядке.

«Если вы стали очевидцем происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, или владеете другими данными, которые могут помочь следствию, просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области», — призвали в полиции.

