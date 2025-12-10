В Житомире несовершеннолетнюю использовали спецслужбы РФ для подготовки теракта: подробности дела

Нацполиция и СБУ предотвратили теракт в Житомире, в который спецслужбы России привлекли несовершеннолетнюю / © Национальная полиция Украины

В одном из спальных микрорайонов Житомира предотвращен теракт, который, вероятно, готовился российскими спецслужбами с привлечением несовершеннолетнего лица. Полиция сообщает, что 16-летняя девушка, жительница Бердичева, под контролем кураторов изготовила и разместила самодельное взрывное устройство вблизи многоэтажек.

Как отмечают стражи порядка, им удалось своевременно разоблачить намерения врага, обезвредить опасное устройство и избежать жертв среди гражданского населения.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетняя жительница Бердичева согласилась выполнить задание в надежде получить деньги. Она изготовила самодельное взрывное устройство в Житомире в съемной квартире. Впоследствии замаскировала его в безлюдном месте недалеко от многоэтажек и установила телефон для контроля за подрывом. Агенты РФ намерены обманом привлечь туда конкретных жертв и осуществить детонацию», — отметили в полиции.

По данным полиции, девушка рассказала правоохранителям о замыслах врага. Благодаря этому они смогли оперативно ограничить доступ к потенциально опасной территории и найти устройство. Специалисты взрывотехнической службы полиции Житомирской области применили контролируемый подрыв для обезвреживания самодельного взрывного устройства.

«Следователи УСБУ в области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины — готовка к террористическому акту. Напомним, что согласно действующему законодательству ответственность за такие преступления наступает с 14 лет, а наказание — лишение свободы сроком от 5 лет до пожизненного заключения», — отметили правоохранители.

Напомним, суд назначил по 15 лет заключения с конфискацией имущества трем участникам агентурной группы ФСБ: местной депутатке и ее двум детям. Их Служба безопасности Украины разоблачила еще в июне 2024 года на корректировке ударов по Хмельнитчине.

Ранее сообщалось, Служба безопасности Украины сорвала планы российских спецслужб по совершению масштабных терактов в столице. Злоумышленники планировали взрывы в киевском метро, крупных торгово-развлекательных центрах и заказные убийства известных украинцев.