В Житомире осудили студентку из-за брака с мужчиной-уклонистом: что произошло

Девушка вину признала и раскаялась.
В Житомире к испытательному сроку приговорили студентку третьего курса с 1 группой инвалидности. Ее признали виновной в заключении фиктивного брака, чтобы вывести мужчину-уклониста за границу.
Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда Житомира.
По данным суда, девушка с инвалидностью согласилась на предложение своей знакомой выйти замуж за мужчину, чтобы тот мог выехать за границу. За это студентке пообещали заплатить 1500 долларов.
Девушка в Житомире в августе 2022 года вышла замуж за мужчину. В сентябре 2022 года студентка получила 800 долларов, остальные ей пообещали заплатить после пересечения границы. Тогда же всех фигурантов дела задержала полиция.
Подозреваемая вину признала и согласилась на сотрудничество со следствием.
Суд признал девушку виновной по ч.3 ст.332 УК Украины и приговорил ее к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.
Напомним, в Украине осудили женщину, которая вышла замуж за мужчину-родственника, чтобы тот уехал за границу.
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