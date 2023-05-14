В Житомире осуждена бабушка, которая оставила внучку на произвол судьбы в ТЦ

Женщина свою вину признала.
Женщине, покинувшей свою внучку в одном из торговых центров Житомира, суд дал два года лишения свободы с испытательным сроком.
Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.
"Прокуроры в суде доказали, что 49-летняя жительница Житомира в апреле этого года совершила уголовное правонарушение против жизни и здоровья малолетнего ребенка. Так, обвиняемая вечером, после 19.00, привела четырехлетнюю свою внучку, которая ухаживала за договоренностью с ее матерью (своей же дочерью), в торговый центр, посадила на скамейку, а сама пошла домой, оставив девочку на произвол судьбы", — говорится в сообщении.
В тот же день правоохранители ребенка поместили в больницу, а на следующий уже была установлена личность бабушки.
Свои действия обвиняемая объяснила тем, что мать девочки, которая находится в другой области, больше месяца не выходила на связь, а она не знала, к каким службам обратиться, чтобы ее разыскали. Вину свою бабушка признала.
Напомним, история получила огласку в Сети. В Житомире почти сутки разыскивали родных девочки, оставленной в торговом центре. О ребенке, сидящем у центрального входа без взрослых, правоохранителям сообщили неравнодушные.
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