В Житомире отчим ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо: причина шокирует

Правонарушитель может быть наказан штрафом или исправительными работами.

В четверг, 20 февраля, утром в полицию обратилась женщина с уведомлением о том, что ее 7-летний сын стал жертвой насилия. Правоохранители установили, что мальчик избил его отчим.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Конфликт между мужем и его женой перерос в насилие, когда мальчик вступился за мать. Отчим ударил ребенка ногой в лицо.

После вызова полиции ребенок был обследован врачами — на его лице обнаружили гематомы и ссадины. Мальчик получил амбулаторное лечение.

Правоохранители и социальные службы приняли решение о временном отселении матери и двоих детей в приют для обеспечения их безопасности. Уголовное производство открыто по статье "преднамеренное легкое телесное повреждение".

"Согласно действующему законодательству такое деяние карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами сроком до 200 часов, или исправительными работами сроком до 1 года", — говорится в сообщении.

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