ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

В Житомире парень зарезал двух женщин: полиция раскрыла детали

В Житомире полиция задержала 22-летнего парня — его подозревают в двойном убийстве.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Парня светит пожизненно

Парня светит пожизненно / © pixabay.com

В Житомире прохожий обнаружил двух женщин с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. По подозрению в двойном убийстве задержан 22-летний парень.

Об этом сообщает полиция.

«Правоохранители обнаружили тело 39-летней местной жительницы с множественными ранениями. Рядом находилась 35-летняя горожанка с телесными повреждениями. К сожалению, при оказании медицинской помощи женщина скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники криминальной полиции области и патрульные полицейские установили и задержали причастного к преступлению 22-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что он нанес женщинам ранения во время конфликта.

Следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, убившего военного ради денег.

Дата публикации
Количество просмотров
395
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie