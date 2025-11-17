- Дата публикации
В Житомире парень зарезал двух женщин: полиция раскрыла детали
В Житомире полиция задержала 22-летнего парня — его подозревают в двойном убийстве.
В Житомире прохожий обнаружил двух женщин с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. По подозрению в двойном убийстве задержан 22-летний парень.
Об этом сообщает полиция.
«Правоохранители обнаружили тело 39-летней местной жительницы с множественными ранениями. Рядом находилась 35-летняя горожанка с телесными повреждениями. К сожалению, при оказании медицинской помощи женщина скончалась», — говорится в сообщении ведомства.
Оперативники криминальной полиции области и патрульные полицейские установили и задержали причастного к преступлению 22-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что он нанес женщинам ранения во время конфликта.
Следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, убившего военного ради денег.