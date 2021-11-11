В Житомире парня, с ножом бросавшегося на прохожих, отправили на принудительное лечение

В Житомире парня, с ножом бросавшегося на прохожих, отправили на принудительное лечение

Его на 2 месяца поместили в психбольницу.

В Житомире отправили в психиатрическое медучреждение парня, который на площади Победы бросался с ножом на прохожих.

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Об этом сообщает "Суббота".

Житомирянина, который днем 15 февраля 2021 на остановке на площади Победы бросался на людей с ножом, на два месяца поместили в учреждение по оказанию психиатрической помощи. Такое решение принял Богунский райсуд.

В материалах суда говорится, что 15 февраля 2021 года обвиняемый достал из рюкзака нож и пытался вонзить его в ногу стоявшему на остановке мужчине. Потерпевший успел отскочить, но нападающий продолжил бросаться на других людей и размахивать ножом.

Прохожим удалось повалить мужчину на землю и удерживать до приезда полиции.

Еще один инцидент с обвиняемым произошел 15 мая у здания Богунского райсуда. Оперуполномоченный и следователь вели мужчину в суд на заседание по принудительному проведению стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Молодой человек сначала вел себя спокойно, а потом неожиданно бросился с кулаками на оперуполномоченного, ударил его, а затем и следователя, который попытался его унять. Правоохранители получили легкие телесные повреждения в виде ссадин и синяка.

В материалах суда отмечено, что обвиняемый имеет психические расстройства.

Отец нападающего рассказал, что 15 февраля сын пошел гулять и с собой взял рюкзак, но что было в рюкзаке – он не знает. Лишь впоследствии узнал события на площади Победы. Также он отметил, что стал свидетелем нападения его сына на правоохранителей у здания суда.

Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает шизофренией параноидной формы и требует применения принудительных мер медицинского характера. Суд установил, что мужчина совершил общественно-опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку болел и сейчас болеет психической болезнью, исключающей применение наказания. До 31 декабря 2021 года он должен пройти курс лечения в психиатрической больнице.

Напомним, что Смели Черкасской области мужчина пытался покончить с собой на улице города. Ему пытался помочь патрульный, но мужчина бросался с ножом и на него.

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