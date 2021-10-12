В Житомире полицейского обвиняют в избиении мужчины в помещении районного управления полиции

Полицейский избил мужчину в фойе райуправления.

В Житомире полицейского обвиняют в избиении мужчины, задержанного для проверки совершения им правонарушения.

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Об этом сообщает "Рупор Житомира".

Так, 10 октября в Житомирское райуправление полиции был доставлен 41-летний местный житель для установления обстоятельств совершенного им правонарушения.



Сейчас в рамках служебного расследования проверяется информация о неправомерных действиях в отношении мужа во время его пребывания в фойе помещения РУП, в частности нанесения полицейским телесных повреждений вчера ночью, 11 октября.



Все собранные материалы направлены в территориальное управление ГБР для принятия правового решения. Указанного милиционера уже успели освободить со службы.

Напомним, что дело о гибели украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицией во Вроцлаве 30 июля решением Национальной прокуратуры Польши передано с Окружной прокуратуры города Свидныця к региональной прокуратуры в Щецине, чтобы избежать обвинений в возможной предвзятости в ходе следствия.

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