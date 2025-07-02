Взрыв в Житомире / © ТСН

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В Житомире раздался мощный взрыв. Предварительно сообщалось, что на АЗС или возле нее.

Об этом пишут местные паблики.

Взрыв на окраине Житомира / © Суспільне

По информации «Житомир.info», инцидент произошел на одной из АЗС на восточной окраине города в направлении села Глубочица. Движение транспорта на Житомирской трассе затруднено.

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Дата публикации 18:41, 02.07.25 Количество просмотров 690 В Житомире раздался взрыв

Тревоги не было

Заметим, что воздушной тревоги при взрыве в области не было. Мониторинговые чаты и воздушные силы не публиковали никаких сообщений об опасности в регионе.

Никто не говорит, где точно произошел взрыв. Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС, взрыв предварительно произошел не на АЗС, хотя есть информация и о разрушении, но подтверждающей информации пока нет.

Первая версия — производственный склад

Сельский председатель пригородного села Глубочица Сергей Сокальский сказал в комментарии «Суспільне Житомир», что взрыв произошел в селе Березино на производственном складе одного из промышленных предприятий.

«Повреждены многие жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе», — сказал Сергей Сокальский.

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Житомирский городской совет позже заявил, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке.

«Причины инцидента устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Информация будет обновляться», — лаконично отреагировали в горсовете.

Сгоревшие здания и вероятно, автобус

В Сети впоследствии опубликовали новые кадры с места взрыва, которые снимали проезжающие мимо люди.

В частности, в Сети распространяется неподтвержденная информация, что мог сгореть автобус.

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Из опубликованных кадров пока трудно судить, является ли это правдой. Официальной информации об этом нет.

Видно, что дома вокруг получили значительные повреждения.

Дата публикации 19:16, 02.07.25 Количество просмотров 840 Момент взрыва АЗС на трассе Житомир-Киев попал на видео

На место мчат скорые: что известно о пострадавших

Директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского областного совета Виктор Гринев заявил «Суспильному», что на место происшествия поехали 20 карет «скорой».

«Предварительно много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали из-за пробок на трассе», — рассказал Виктор Гринев.

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По его информации, госпитализированы 2 женщины, однако пострадавших может быть больше.

© Труха

Первая информация о погибших

По состоянию на 20.20 известно о 2 погибших и 15 пострадавших. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

«Кроме того, пострадали частные домовладения. Развернут оперативный штаб. Все службы работают. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сказал он.

Виталий Бунечко. Коллаж ТСН.

Движение по трассе Киев-Чоп вблизи Житомира перекрыто: где объезжать

В патрульной полиции Житомирщины сообщили, что из-за взрыва и пожара движение на трассе «Киев-Чоп» возле Житомира в обоих направлениях перекрыто.

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В направлении Ровно осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Тесновка) через село Головино в направлении поселка Черняхов.

В направлении Киева объезд осуществляется: через разворот на 128 км (близ села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновку на 109 км автодороги М-06 Киев — Чоп.

Или на 140 км (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновку на 109 км автодороги автодороги М-06 Киев — Чоп.

Местных просят закрывать окна

Житомирская ОВА просит жителей Житомира и окрестных сел закрывать окна из-за сильного пожара в результате взрыва.

В ОВА советуют:

закрыть окна;

минимизировать пребывание на улице;

пить больше воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ПОД ЖИТОМИРОМ ВЗРЫВЫ НА АЗС! Киевская трасса перекрыта!

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Ранее сообщалось, что в Черниговской области ребенок пострадал от взрыва неизвестного предмета.