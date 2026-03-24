В Житомире раздались взрывы во время воздушной тревоги: что известно на это время

В центре Житомира зафиксировано попадание — мониторинговые каналы сообщают о взрыве.

Руслана Сивак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В центральной части Житомира зафиксировано попадание днем 24 марта.

Об этом сообщают местные мониторинговые каналы.

По предварительным данным, взрыв прогремел во время воздушной тревоги. Пока официальной информации от Житомирского ОВА или городского совета относительно масштабов разрушений или пострадавших не поступало.

Жителей города призывают оставаться в укрытиях к отбою тревоги и соблюдать информационную тишину: не публиковать фото или видео с места происшествия, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

В соцсетях местные публикуют видео, как над городом летают вражеские беспилотники.

Шахед над Житомиром. / © соцмережі

Массированная атака на Украину 24 марта - последние новости

Напомним, во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона. В результате обстрела поврежден жилой дом в центре.

В Ивано-Франковске днем 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона.

Во время российской атаки на Днепр 24 марта обломок залетел в кабинет в здании городского головы Бориса Филатова. Он показал последствия попадания обломка, пробившего окно и роллеты в его кабинете.

В Виннице прогремела серия взрывов во вторник, 24 марта. Днем звуки взрывов слышали в разных районах города. Также местные публикуют видео о столбе черного дыма над Винницей.

