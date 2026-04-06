В Житомире раздался взрыв: что произошло

В Житомире в многоквартирном доме взорвалась граната.

Дмитрий Гулийчук
В Житомире взорвалась граната в многоэтажном доме

В Житомире взорвалась граната в многоэтажном доме / © Национальная полиция Житомирской области

В Житомире в квартире одной из многоэтажек раздался взрыв — там сдетонировала боевая граната.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

«В полицию поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме по улице Офицерской. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната. В результате происшествия никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также происхождение боеприпаса. Предварительно, в квартире проживал 43-летний житомирянин. Полицейские устанавливают место его пребывания.

Ранее сообщалось, что в Ровно СЗЧшник чуть не взорвал себя и полицейских гранатой во время проверки документов.

