В Житомире разгорелся спор из-за "Вареника FEST": почему горожане против фестиваля

Вареник

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В Житомире возникли споры из-за гастрофестиваля «Полесье. Вареник FEST». Мероприятие запланировано на 12 сентября. На фестиваль было выделено 398 тысяч гривен из городского бюджета.

Об этом сообщает Общественное Житомир.

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Кто требует упразднить фестиваль и куда пойдут деньги

Инициатор петиции, местная предпринимательница и общественный деятельница Оксана Солопчук рассказала Общественному, что считает расходование бюджетных средств во время войны неуместным.

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По словам автора инициативы, сначала она пыталась напрямую убедить городские власти отменить меру из-за его неуместности. Однако, не найдя отклика, она как налогоплательщик и общественный деятель решила вынести вопрос на официальный портал петиций в надежде на поддержку горожан.

«Я не против празднований. Разумеется, город живет, он должен развиваться. Я против использования бюджетных денег на празднование. И я четко свою позицию изложила в петиции. У меня есть 3 вопроса. Первое — отменить проведение фестиваля „Полесье. Вареник FEST“, второе — наложить мораторий на любые празднования до окончания военного положения и третье — найти возможность перенаправить эти деньги на более целесообразные вопросы, а это вопрос военных», — сказала Оксана Солопчук.

Петицию зарегистрировали 1 сентября, и на вечер 3 сентября она уже собрала 168 голосов из 300 необходимых для рассмотрения горсоветом.

Позиция городских властей и благотворительная цель

Руководитель городского управления культуры Илона Колодий рассказала, что идея фестиваля появилась в феврале после обращения из польского города Плоцк о гастрономических особенностях региона.

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Она добавила, что на событие было выделено 398 тысяч гривен — преимущественно на охрану и выступления филармонии. По словам Илоны Колодий, во время фестиваля будут собирать донаты для ДШУ от продажи вареников, а часть блюд передадут раненым военным в госпиталь.

Кроме того, за заложенные средства закупают продукты и материальные ресурсы для приготовления блюд, хотя точное количество будущих участников пока неизвестно.

«Во время фестиваля мы будем предлагать вареники за донат. Нет разницы, будет ли это одна гривня, 20 гривен или 1000 гривен. Вся собранная сумма пойдет на поддержку ДШУ ВСУ. И в этот день вареники мы также передадим в наш военный госпиталь, а затем дадим возможность почувствовать День города военным, которые находятся на лечении», — отметила Илона Колодий.

Что говорят краеведы, активисты и горожане

Идею также прокомментировали другие житомиряне и специалисты по изданию. В частности, организатор культурных мероприятий Игорь Шурпан поддержал петицию, заявив, что вареник не имеет отношения к истории города, а блюдо является обрядовым и больше подходит Масленице или Колодию.

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Историк и краевед Геннадий Махорин выступил в поддержку фестиваля, назвав его полезной идеей для туристической привлекательности Житомира.

«Хорошо все, что работает на популярность и туристическую привлекательность Житомира. Я считаю, что соединить День города и этот фестиваль — это нормальная и хорошая идея. Думаю, если она будет продолжена, и мы не потеряем свою идентичность, то это будет в пользу Житомира. Поэтому считаю, что эта идея хорошая. Она стоит поддержки», — сказал Геннадий Махорин.

Мнения самих житомирян разделились: одни считают празднование неуместным во время войны и призывают экономить каждую копейку, другие уверены, что такие события помогают людям отвлечься от проблем.

Напомним, в Черновцах и области массово проверят качество питания школьников после скандальных фотографий обедов, появившихся 3 сентября в интернете.

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