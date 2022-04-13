В Житомире разоблачили двух коллаборантов, поддерживавших российскую войну в Украине

В области начали и расследуют 23 уголовных производства.
В Житомире правоохранители разоблачили 54-летнего жителя областного центра, поддерживавшего российскую войну в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Установлено, что 54-летний мужчина из-за ряда интернет-месседжеров активно комментировал и размещал посты в поддержку широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Мужчина отрицал основы украинской государственности, а также негативно высказывался по поводу защитников Мариуполя.
Кроме того, полиция провела обыск в доме жиомирянина, который также подозревается в коллаборизме. В доме 52-летнего жителя областного центра изъяли наглядные агитационные материалы. В частности, опубликованная конституция РФ, мобильный телефон, ноутбук, системный блок и т.д.
Всего от 24 февраля в области начали и расследуют 23 уголовных производства по признакам правонарушений – коллаборизм.
Как сообщалось, в Черкасской области задержана женщина, которая публично распространяла пророссийскую пропаганду среди односельчан. В частности, она смотрела российские телепередачи, после чего распространяла пропагандистские материалы, в частности, о ситуации в Украине, о якобы "преступных поступках украинских военных".
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