В Житомире разоблачили российского агента: сообщал "вагнеровцам" о расположении ВСУ

Приспешнику врага сообщили о подозрении в государственной измене.

В Житомире Служба безопасности Украины задержали агента ПИК "Вагнер". Сторонник врага сообщал россиянам о местоположении стратегических объектов, ВСУ и военной техники.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Установлено, что уроженец Херсона в запрещенной российской соцсети "Вконтакте" связался с представителем частной военной компании и согласился на сотрудничество. Предатель собирал данные о расположении стратегических военных объектов, подразделений и техники Вооруженных Сил Украины.

"Полученные сведения наносил на карту, фотографировал и передавал изображение врагу для возможного использования при планировании и ведении боевых действий. Особую активность подозреваемый проявил в течение сентября-октября 2022 года", — отмечают в пресс-службе.

К слову, по совету вражеского куратора для конспирации и сокрытия преступной деятельности воспользовался позывным "Снаров". Российскому приспешнику сообщили о подозрении в государственной измене. В суд подано ходатайство по избранию меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о локациях Сил обороны и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области. Именно по его наведению оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года.

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