В Житомире с крыши 9 этажа упала опалубка и разбила авто на дороге (фото)

В Житомире с крыши 9 этажа упала опалубка и разбила авто на дороге (фото)

По словам очевидцев, в результате ЧП чуть не погиб человек.

В Житомире с крыши 9 этажа упала опалубка и разбила автомобиль, который ехал по дороге. По словам очевидцев, в результате ЧП чуть не погиб человек.

Об этом в группе "ЖИТОМИР-ИНФО" в фейсбуке сообщила Ирина Коцарь.

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"Люди, крик души! Сегодня стала очевидцем ситуации, когда чуть не погиб человек. Мой знакомый ехал на автомобиле, и на перекрестке улиц Домбровского и Мануильского с крыши 9 этажа ЖК упала незакрепленная опалубка на крышу машины", — написала очевидица.

По ее словам, полиция инцидент зафиксировала.

"Почему эта опалубка, которая могла стоить человеческой жизни, не закреплена? На месте молодого мужчины мог быть любой другой", — спрашивает женщина.

Напомним, в Харькове на проспекте Гагарина обрушилась часть дома.

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