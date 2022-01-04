В Житомире с крыши 9 этажа упала опалубка и разбила авто на дороге (фото)

По словам очевидцев, в результате ЧП чуть не погиб человек.
В Житомире с крыши 9 этажа упала опалубка и разбила автомобиль, который ехал по дороге. По словам очевидцев, в результате ЧП чуть не погиб человек.
Об этом в группе "ЖИТОМИР-ИНФО" в фейсбуке сообщила Ирина Коцарь.
"Люди, крик души! Сегодня стала очевидцем ситуации, когда чуть не погиб человек. Мой знакомый ехал на автомобиле, и на перекрестке улиц Домбровского и Мануильского с крыши 9 этажа ЖК упала незакрепленная опалубка на крышу машины", — написала очевидица.
По ее словам, полиция инцидент зафиксировала.
"Почему эта опалубка, которая могла стоить человеческой жизни, не закреплена? На месте молодого мужчины мог быть любой другой", — спрашивает женщина.
Напомним, в Харькове на проспекте Гагарина обрушилась часть дома.
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