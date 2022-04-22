В Житомире с площади Победы демонтируют танк

В Житомире решили демонтировать танк, стоящий на городской площади Победы.

"Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили в честь 20-й годовщины Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации. Впрочем, на фоне войны России против Украины технику решили демонтировать.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Торжественное открытие танка состоялось в канун 9 мая 1965 года. Демонтируют его тоже на 9 мая этого года, решили в мэрии.

"На 9 мая мы будем переносить танк с площади Победы. Затем мы эту площадь отреконструируем и сделаем действительно площадью уже нашей Победы, Победы в этой войне над Россией", – подчеркнул Сухомлин.

Как сообщалось, в Бердичеве Житомирской области демонтировали обелиск участникам гражданской войны , расположенный возле Центрального универмага. Следует заметить, что из-за войны, которую начала Россия, глава военной администрации Виталий Бунечко внес изменения в свое распоряжение о "декоммунизации".

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