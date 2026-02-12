В Житомире школьница зарезала своего парня из-за ревности: как ее наказали

Девушка будет отбывать срок / © pixabay.com

В Житомире школьница, убившая парня из-за ревности, выслушала приговор. Теперь она проведет за решеткой 6 лет.

Об этом пишет «Житомир-Онлайн».

Богунский районный суд Житомира поставил в этой истории юридическую точку, вынеся приговор несовершеннолетней девушке — ученице 10-го класса одного из местных лицеев. Ее признали виновной в умышленном убийстве любимого из-за банальной ревности.

Суд учел искреннее раскаяние девушки и ее возраст, но тяжесть преступления перевесила. Вердикт — 6 лет лишения свободы. Также осужденная (а фактически ее семья) должна уплатить матери убитого 845 815 гривен имущественного и морального ущерба.

Что известно о жестоком убийстве

Девушка решила отомстить парню, с которым встречалась около четырех месяцев. Она пригласила юношу в дом, где раньше жила, но перед этим подготовилась — засунула кухонный нож в щель между дверным полотном и коробкой комнатной двери.

Пара употребляла алкоголь. В какой-то момент, когда оба отдыхали на кровати, девушка достала нож, положила его рядом с собой, а затем нанесла удар. После совершенного она сама позвонила в полицию и сожителю своей матери, признавшись в убийстве.

Мать обвиняемой рассказала, что дочь была «проблемной»: убегала из дома, периодически лечилась в психбольнице, но это не давало результата. Когда дочь позвонила по телефону и сказала, что убила человека, мать даже не поехала на место происшествия — женщина была нетрезвая.

Социальные службы подтвердили: семья стояла на учете, на мать составляли протоколы за невыполнение родительских обязанностей, но ребенка из семьи не изымали.

Мать погибшего парня в суде рассказала, что была против этих отношений. Девушка ей не нравилась, она даже звонила ее отчиму с просьбой повлиять на подростка и развести пару. Сын не послушал. В суде женщина настаивала на суровом наказании.

Напомним, несовершеннолетняя ученица одной из гимназий Коростенского района приговорена к 13 годам лишения свободы за особо жестокое убийство одноклассника. Суд также присудил ей уплатить один миллион гривен причиненного морального ущерба.