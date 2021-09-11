В Житомире скорая попала в ДТП: погиб пациент, которого везли в больницу

На пути в больницу авто скорой влетело в легковушку.

В Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, который вез в медучреждение пациента. В результате погиб человек, которого транспортировали в больницу.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию патрульной полиции.

ДТП произошло сегодня, 11 августа, в день. Автомобиль скорой возвращался с вызова с пациентом в салоне, когда столкнулся с Volkswagen Passat.

В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи.

На месте происшествия работали следователи, патрульная полиция обеспечила охрану места ДТП.

Напомним, что в Одессе медики ехали на вызов, но их не пропустили другие авто на перекрестке. От удара "скорая" завалилась на бок.

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